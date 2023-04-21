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21 апреля, 07:40

Экс-футболист сборной России расторг контракт с бразильским клубом

Бывший футболист сборной России Фернандес расторг контракт с "Интернасьоналом"

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес, имеющий действующий контракт с ЦСКА, расторг соглашение с бразильским "Интернасьоналом". Об этом сообщается на сайте клуба.

"Sport Club Internacional сообщает, что спортсмен Марио Фернандес потребовал расторжения контракта по личным причинам. Он немедленно покинет клуб, и "Интер" получит надлежащую компенсацию, как и было согласовано сторонами", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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32-летний Фернандес выступал за "Интернасьонал" с декабря прошлого года на правах аренды, рассчитанной до конца текущего года. Защитник провёл за клуб пять матчей.

Напомним, в мае 2022 года футболист приостановил соглашение с армейцами. Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.

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ТАСС / EPA / Juanjo Martin

Никита Никонов
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