Экс-футболист сборной России расторг контракт с бразильским клубом
Бывший футболист сборной России Фернандес расторг контракт с "Интернасьоналом"
Бывший футболист сборной России Марио Фернандес, имеющий действующий контракт с ЦСКА, расторг соглашение с бразильским "Интернасьоналом". Об этом сообщается на сайте клуба.
"Sport Club Internacional сообщает, что спортсмен Марио Фернандес потребовал расторжения контракта по личным причинам. Он немедленно покинет клуб, и "Интер" получит надлежащую компенсацию, как и было согласовано сторонами", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
32-летний Фернандес выступал за "Интернасьонал" с декабря прошлого года на правах аренды, рассчитанной до конца текущего года. Защитник провёл за клуб пять матчей.
Напомним, в мае 2022 года футболист приостановил соглашение с армейцами. Контракт Фернандеса с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.
ТАСС / EPA / Juanjo Martin