Экс-футболист сборной России расторг контракт с бразильским клубом

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес, имеющий действующий контракт с ЦСКА, расторг соглашение с бразильским "Интернасьоналом". Об этом сообщается на сайте клуба.

"Sport Club Internacional сообщает, что спортсмен Марио Фернандес потребовал расторжения контракта по личным причинам. Он немедленно покинет клуб, и "Интер" получит надлежащую компенсацию, как и было согласовано сторонами", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

32-летний Фернандес выступал за "Интернасьонал" с декабря прошлого года на правах аренды, рассчитанной до конца текущего года. Защитник провёл за клуб пять матчей.