"Много сильных игроков": Ари признался, что не потерял интереса к РПЛ

Российская премьер-лига не стала менее интересной после отстранения отечественных клубов от еврокубков, заявил бывший нападающий "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара" Ари (Арикленес да Силва Феррейра). По его словам, наш футбол не менее притягателен, чем испанский или немецкий.

"Сейчас мне редко удаётся смотреть РПЛ, не так много времени. Я намного больше слежу за бразильским чемпионатом, чем за всеми остальными. Тут много сильных игроков. Но когда есть время, я смотрю чемпионат России. Для меня он не менее интересен, чем чемпионат Испании или Германии", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".