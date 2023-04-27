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27 апреля, 16:54

"Много сильных игроков": Ари признался, что не потерял интереса к РПЛ

Ари назвал чемпионат России не менее интересным, чем Кубок Испании или Германии

<p>Ари (Арикленес да Силва Феррейра). Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Ари (Арикленес да Силва Феррейра). Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российская премьер-лига не стала менее интересной после отстранения отечественных клубов от еврокубков, заявил бывший нападающий "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара" Ари (Арикленес да Силва Феррейра). По его словам, наш футбол не менее притягателен, чем испанский или немецкий.

"Сейчас мне редко удаётся смотреть РПЛ, не так много времени. Я намного больше слежу за бразильским чемпионатом, чем за всеми остальными. Тут много сильных игроков. Но когда есть время, я смотрю чемпионат России. Для меня он не менее интересен, чем чемпионат Испании или Германии", сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

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Ранее Ари заявил, что хотел бы стать депутатом в России. Он сослался на свой бразильский опыт, где получил соответствующее прозвище за участие в одном проекте.

Матвей Константинов
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