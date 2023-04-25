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25 апреля, 14:30

"Посылают на три буквы": Хавбек "Краснодара" Ахметов пожаловался на фанатов "Спартака"

Хавбек "Краснодара" Ахметов назвал некрасивым поведение болельщиков "Спартака"

<p>Обложка © ТАСС / Валентина Певцова</p>

Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов пожаловался на поведение болельщиков "Спартака" после вчерашнего матча 24-го тура Российской премьер-лиги. По его словам, фанаты красно-белых всю игру и после неё только и делали, что оскорбляли оппонентов их команды.

"Это очень некрасиво с их стороны. Мы идём, а нас посылают на три буквы", — приводит издание "Спорт-Экспресс" слова хавбека "быков".

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Напомним, накануне "Спартак" дома одолел "Краснодар" в матче 24-го тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе "Открытие банк арена" и завершилась со счётом 4:3.

Наталья Исакова
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