"Посылают на три буквы": Хавбек "Краснодара" Ахметов пожаловался на фанатов "Спартака"

Полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов пожаловался на поведение болельщиков "Спартака" после вчерашнего матча 24-го тура Российской премьер-лиги. По его словам, фанаты красно-белых всю игру и после неё только и делали, что оскорбляли оппонентов их команды.

"Это очень некрасиво с их стороны. Мы идём, а нас посылают на три буквы", — приводит издание "Спорт-Экспресс" слова хавбека "быков".