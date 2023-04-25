Вратарь "Краснодара" Сафонов призвал наказать фанатов "Спартака" за оскорбления
Вратарь футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов призвал наказать болельщиков московского "Спартака" за оскорбления в адрес игроков после матча 24-го тура Российской премьер-лиги.
Как рассказал голкипер и капитан "быков", после поединка, который проходил в Москве, фанаты "Спартака" выкрикивали оскорбительные кричалки, когда игроки "Краснодара" подошли поблагодарить своих болельщиков. Из-за этого Сафонов общался с делегатом матча.
"Я не понимаю, почему такая реакция у болельщиков… За такое надо наказывать. Я не говорю, чтобы нам аплодировали. Если фанаты "Спартака" такое делают всегда, значит всегда надо наказывать. Это моё мнение. Я всегда аплодирую фанатам соперника за красивое боление, за атмосферу на матче... Я такое отношение вижу впервые за всё время, которое играю", — сказал журналистам вратарь "Краснодара".
Напомним, накануне "Спартак" дома одолел "Краснодар" в матче 24-го тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе "Открытие банк арена" и завершилась со счётом 4:3.
t.me / fckrasnodar