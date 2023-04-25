Вратарь "Краснодара" Сафонов призвал наказать фанатов "Спартака" за оскорбления

"Я не понимаю, почему такая реакция у болельщиков… За такое надо наказывать. Я не говорю, чтобы нам аплодировали. Если фанаты "Спартака" такое делают всегда, значит всегда надо наказывать. Это моё мнение. Я всегда аплодирую фанатам соперника за красивое боление, за атмосферу на матче... Я такое отношение вижу впервые за всё время, которое играю", — сказал журналистам вратарь "Краснодара".