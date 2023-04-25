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25 апреля, 06:26

Вратарь "Краснодара" Сафонов призвал наказать фанатов "Спартака" за оскорбления

Вратарь футбольного клуба "Краснодар" Матвей Сафонов призвал наказать болельщиков московского "Спартака" за оскорбления в адрес игроков после матча 24-го тура Российской премьер-лиги.

Как рассказал голкипер и капитан "быков", после поединка, который проходил в Москве, фанаты "Спартака" выкрикивали оскорбительные кричалки, когда игроки "Краснодара" подошли поблагодарить своих болельщиков. Из-за этого Сафонов общался с делегатом матча.

"Я не понимаю, почему такая реакция у болельщиков… За такое надо наказывать. Я не говорю, чтобы нам аплодировали. Если фанаты "Спартака" такое делают всегда, значит всегда надо наказывать. Это моё мнение. Я всегда аплодирую фанатам соперника за красивое боление, за атмосферу на матче... Я такое отношение вижу впервые за всё время, которое играю", — сказал журналистам вратарь "Краснодара".

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Напомним, накануне "Спартак" дома одолел "Краснодар" в матче 24-го тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе "Открытие банк арена" и завершилась со счётом 4:3.

Обложка ©

t.me / fckrasnodar

Иван Косицын
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