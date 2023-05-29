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28 мая, 22:59

Смолов высказался по поводу назначения нового тренера "Динамо"

Смолов заявил, что был бы рад назначению Николича главным тренером "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов высказался по поводу возможного назначения в клуб главным тренером Марко Николича, с которым спортсмен работал в "Локомотиве".

"Марко — классный специалист и человек. Пока ещё официально не объявили, поэтому будем ждать", — приводит слова Смолова "Спорт-Экспресс".

Стало известно, когда "Динамо" представит нового главного тренера

Стало известно, когда "Динамо" представит нового главного тренера

При этом игрок отдал должное Павлу Алпатову, который руководит командой после отставки Славиши Йокановича. За короткий период ему удалось всех встряхнуть, указал Смолов.

Напомним, 28 мая "Динамо" проиграло "Локомотиву" в 29-м туре РПЛ. Бело-голубые с 45 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

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t.me / ФК "Динамо" (Москва)

Артур Лапсаков
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