Смолов высказался по поводу назначения нового тренера "Динамо"

Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов высказался по поводу возможного назначения в клуб главным тренером Марко Николича, с которым спортсмен работал в "Локомотиве".

"Марко — классный специалист и человек. Пока ещё официально не объявили, поэтому будем ждать", — приводит слова Смолова "Спорт-Экспресс".

При этом игрок отдал должное Павлу Алпатову, который руководит командой после отставки Славиши Йокановича. За короткий период ему удалось всех встряхнуть, указал Смолов.