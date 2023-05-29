Смолов высказался по поводу назначения нового тренера "Динамо"
Смолов заявил, что был бы рад назначению Николича главным тренером "Динамо"
Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов высказался по поводу возможного назначения в клуб главным тренером Марко Николича, с которым спортсмен работал в "Локомотиве".
"Марко — классный специалист и человек. Пока ещё официально не объявили, поэтому будем ждать", — приводит слова Смолова "Спорт-Экспресс".
При этом игрок отдал должное Павлу Алпатову, который руководит командой после отставки Славиши Йокановича. За короткий период ему удалось всех встряхнуть, указал Смолов.
Напомним, 28 мая "Динамо" проиграло "Локомотиву" в 29-м туре РПЛ. Бело-голубые с 45 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.
t.me / ФК "Динамо" (Москва)