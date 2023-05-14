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14 мая, 16:34

После поражения от "Ахмата" "Динамо" осталось без тренера

В "Динамо" заявили об отставке главного тренера Йокановича

Член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил, что руководство футбольного клуба решило отправить в отставку главного тренера команды серба Славишу Йокановича.

"К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер. Новый главный тренер", — отметил он в беседе с журналистами.

Тренеру "Динамо" Йокановичу продлят контракт, если команда войдёт в тройку лидеров

Тренеру "Динамо" Йокановичу продлят контракт, если команда войдёт в тройку лидеров

Напомним, что ранее 14 мая "Ахмат" со счётом 3:0 обыграл "Динамо" в матче 27-го тура РПЛ. Московская команда находится на седьмом месте в турнирной таблице, в то время как грозненский клуб — на пятой строчке.

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Telegram / fcdynamo

Никита Осипов
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