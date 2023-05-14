После поражения от "Ахмата" "Динамо" осталось без тренера

"К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер. Новый главный тренер", — отметил он в беседе с журналистами.

Напомним, что ранее 14 мая "Ахмат" со счётом 3:0 обыграл "Динамо" в матче 27-го тура РПЛ. Московская команда находится на седьмом месте в турнирной таблице, в то время как грозненский клуб — на пятой строчке.