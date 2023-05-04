Тренеру "Динамо" Йокановичу продлят контракт, если команда войдёт в тройку лидеров

Контракт главного тренера ФК "Динамо" Славиши Йокановича завершится в конце текущего сезона, но его могут продлить, если команда попадёт в тройку лидеров по итогам турнира. По данным издания "Спорт-Экспресс", это условие прямо прописано в документе.

Сейчас клуб держится только на седьмом месте с 39 баллами, отставая на десять очков от третьего места, на котором разместился "Спартак". А до финиша остаётся всего лишь пять туров, напоминает издание.

54-летний тренер из Сербии был принят на должность в июне 2022 года. До этого его подопечными были "Шеффилд Юнайтед", "Аль-Гарафа", "Фулхэм" и другие команды. Ближайший матч у "Динамо" пройдёт 6 мая, его противником станут подмосковные "Химки".