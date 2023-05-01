"Спартак" одолел "Динамо" в ретроматче в честь Победы
Столичный "Спартак" одержал победу над "Динамо" в товарищеском ретроматче. Игра, приуроченная к 80-летию победы в Сталинградской битве, закончилась со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе "Волгоград-арена". В команде победителей голами отличились Роман Павлюченко (51-я минута) и Александр Самедов (59).
Состав "Динамо" был сформирован из легенд волгоградского "Ротора" и московского "Динамо". За "Спартак" вышли играть ветераны красно-белых. Игра длилась два тайма по 30 минут.
Ранее современная команда "Спартак" сыграла вничью с "Ростовом" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.
ТАСС / Рогулин Дмитрий