Мостовой оценил шансы "Спартака" в матче с "Зенитом"
Мостовой: "Спартак" может надеяться на недооценку от "Зенита"
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой оценил шансы москвичей в игре с "Зенитом", которая состоится в 26-м туре чемпионата России. Его слова приводит "Газета.ru".
"Если "Зенит" захочет, то он будет играть в полную силу. А он обязательно захочет, ведь они после этого матча могут стать чемпионами. У "Спартака" может быть надежда на то, что их недооценят", — сказал Мостовой.
При этом он отметил, что можно уже уверенно говорить о чемпионстве "Зенита".
Встреча между командами состоится 7 мая. "Зенит" уже в этом матче может выиграть сезон — даже в случае ничейного результата и при условии потери очков "Ростовом" и ЦСКА в играх с "Факелом" и "Оренбургом" соответственно.
Напомним, в 25-м туре "Зенит" нанёс крупное поражение "Крыльям Советов". Встреча завершилась со счётом 5:1, покер оформил нападающий Малком. Главные соперники петербуржцев "Спартак" и "Ростов" сыграли вничью.
T.me / ЦАРЬ