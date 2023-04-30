Мостовой оценил шансы "Спартака" в матче с "Зенитом"

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой оценил шансы москвичей в игре с "Зенитом", которая состоится в 26-м туре чемпионата России. Его слова приводит "Газета.ru".

"Если "Зенит" захочет, то он будет играть в полную силу. А он обязательно захочет, ведь они после этого матча могут стать чемпионами. У "Спартака" может быть надежда на то, что их недооценят", — сказал Мостовой.

При этом он отметил, что можно уже уверенно говорить о чемпионстве "Зенита".