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21 мая, 20:59

Стало известно, когда "Динамо" представит нового главного тренера

В "Динамо" объявят имя нового главного тренера после окончания сезона

Московское "Динамо" объявит имя нового главного тренера после окончания сезона. Об этом заявил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

По информации "Спорт-Экспресса", с большой долей вероятности им станет экс-наставник "Локомотива" Марко Николич.

"По поводу главного тренера анонсируем изменения, но это произойдёт после окончания этого сезона и до начала летних сборов", — сказал Гафин.

"Динамо" после смены тренера разгромило "Торпедо"

"Динамо" после смены тренера разгромило "Торпедо"

Напомним, 14 мая "Динамо" отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. Сербский специалист возглавлял команду с июня 2022 года. Голкипер клуба Игорь Лещук назвал неуважительным прощание наставника с командой.

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fcdm.ru

Артур Лапсаков
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