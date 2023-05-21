Стало известно, когда "Динамо" представит нового главного тренера
В "Динамо" объявят имя нового главного тренера после окончания сезона
Московское "Динамо" объявит имя нового главного тренера после окончания сезона. Об этом заявил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.
По информации "Спорт-Экспресса", с большой долей вероятности им станет экс-наставник "Локомотива" Марко Николич.
"По поводу главного тренера анонсируем изменения, но это произойдёт после окончания этого сезона и до начала летних сборов", — сказал Гафин.
Напомним, 14 мая "Динамо" отправило в отставку главного тренера Славишу Йокановича. Сербский специалист возглавлял команду с июня 2022 года. Голкипер клуба Игорь Лещук назвал неуважительным прощание наставника с командой.