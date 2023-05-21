Стало известно, когда "Динамо" представит нового главного тренера

Московское "Динамо" объявит имя нового главного тренера после окончания сезона. Об этом заявил член совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

По информации "Спорт-Экспресса" , с большой долей вероятности им станет экс-наставник "Локомотива" Марко Николич.

"По поводу главного тренера анонсируем изменения, но это произойдёт после окончания этого сезона и до начала летних сборов", — сказал Гафин.