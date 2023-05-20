Регион

Уведомления отключены

20 мая, 16:03

"Динамо" после смены тренера разгромило "Торпедо"

"Динамо" со счётом 3:0 разгромило "Торпедо" в матче РПЛ

Московский клуб "Динамо" разгромил столичное "Торпедо" со счётом 3:0 в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первый гол на второй минуте в ворота соперника забил Константин Тюкавин, затем Ярослав Гладышев (45) и Арсен Захарян (53). Отметим, что для "Динамо" это был первый матч под руководством Павла Алпатова, сменившего на посту главного тренера Славиша Йокановича.

В результате матча бело-голубые набрали 45 очков. Теперь команда находится на восьмом месте в турнирной таблице. "Торпедо" с 13 очками по-прежнему находится на последнем, 16-м месте, ранее игроки клуба лишились шансов на сохранение места в чемпионате России на следующий сезон.

Геркус рассказал, когда закончится гегемония "Зенита" в РПЛ

Геркус рассказал, когда закончится гегемония "Зенита" в РПЛ

Ранее Лайф сообщал, что московский "Локомотив" обыграл воронежский "Факел" в 28-м туре РПЛ. Встреча завершилась счётом 1:0, единственный за всю игру гол забил Антон Миранчук.

Обложка ©

Сайт ФК "Динамо"

Наталья Исакова
  • Новости
  • ФК Динамо Москва
  • ФК Торпедо
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров