"Динамо" после смены тренера разгромило "Торпедо"

Первый гол на второй минуте в ворота соперника забил Константин Тюкавин, затем Ярослав Гладышев (45) и Арсен Захарян (53). Отметим, что для "Динамо" это был первый матч под руководством Павла Алпатова, сменившего на посту главного тренера Славиша Йокановича.