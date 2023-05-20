"Динамо" после смены тренера разгромило "Торпедо"
"Динамо" со счётом 3:0 разгромило "Торпедо" в матче РПЛ
Московский клуб "Динамо" разгромил столичное "Торпедо" со счётом 3:0 в матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Первый гол на второй минуте в ворота соперника забил Константин Тюкавин, затем Ярослав Гладышев (45) и Арсен Захарян (53). Отметим, что для "Динамо" это был первый матч под руководством Павла Алпатова, сменившего на посту главного тренера Славиша Йокановича.
В результате матча бело-голубые набрали 45 очков. Теперь команда находится на восьмом месте в турнирной таблице. "Торпедо" с 13 очками по-прежнему находится на последнем, 16-м месте, ранее игроки клуба лишились шансов на сохранение места в чемпионате России на следующий сезон.
Ранее Лайф сообщал, что московский "Локомотив" обыграл воронежский "Факел" в 28-м туре РПЛ. Встреча завершилась счётом 1:0, единственный за всю игру гол забил Антон Миранчук.
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