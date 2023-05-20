Регион

Уведомления отключены

20 мая, 13:15

Миранчук забил единственный за 28-й тур РПЛ гол и принёс победу "Локомотиву"

"Локомотив" обыграл "Факел" в 28-м туре РПЛ

Московский футбольный клуб "Локомотив" вырвал победу у воронежского "Факела" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась счётом 1:0.

Гол на "РЖД Арене" забил Антон Миранчук с передачи Вадима Ракова на 87-й минуте. Теперь на счёте "Локомотива" 39 очков, клуб встал на восьмую позицию в турнирной таблице. Что касается воронежского ФК, то он занимает 12-е место с 27 баллами.

Геркус рассказал, когда закончится гегемония "Зенита" в РПЛ

Геркус рассказал, когда закончится гегемония "Зенита" в РПЛ

Причём в этом матче не участвовал нападающий московского ФК Артём Дзюба, он пропускает уже вторую игру подряд. Ранее гендиректор клуба Владимир Леонченко пообещал урегулировать вопрос с участием футболиста в проектах на YouTube.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Светлана Оперук
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • ФК Факел
  • рпл
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров