Миранчук забил единственный за 28-й тур РПЛ гол и принёс победу "Локомотиву"
"Локомотив" обыграл "Факел" в 28-м туре РПЛ
Московский футбольный клуб "Локомотив" вырвал победу у воронежского "Факела" в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась счётом 1:0.
Гол на "РЖД Арене" забил Антон Миранчук с передачи Вадима Ракова на 87-й минуте. Теперь на счёте "Локомотива" 39 очков, клуб встал на восьмую позицию в турнирной таблице. Что касается воронежского ФК, то он занимает 12-е место с 27 баллами.
Причём в этом матче не участвовал нападающий московского ФК Артём Дзюба, он пропускает уже вторую игру подряд. Ранее гендиректор клуба Владимир Леонченко пообещал урегулировать вопрос с участием футболиста в проектах на YouTube.
ТАСС / Сергей Фадеичев