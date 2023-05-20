Миранчук забил единственный за 28-й тур РПЛ гол и принёс победу "Локомотиву"

Гол на "РЖД Арене" забил Антон Миранчук с передачи Вадима Ракова на 87-й минуте. Теперь на счёте "Локомотива" 39 очков, клуб встал на восьмую позицию в турнирной таблице. Что касается воронежского ФК, то он занимает 12-е место с 27 баллами.