Геркус рассказал, когда закончится гегемония "Зенита" в РПЛ

"Чемпионство "Зенита" закономерно. Всех обыграли и стали чемпионами. В этом есть большая заслуга Семака. Он хороший тренер, который сумел обыграть всех и стать чемпионом. Он делает это в пятый раз. Разве это случайность? Остальным клубам надо обыгрывать "Зенит", тогда и чемпион страны будет меняться. Можно ли прервать гегемонию "Зенита"? Конечно. Это последний год", — сообщил Геркус.