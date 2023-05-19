Регион

Уведомления отключены

18 мая, 23:33

Геркус рассказал, когда закончится гегемония "Зенита" в РПЛ

Геркус: Гегемония "Зенита" прервётся в будущем сезоне

Гегемония "Зенита" вполне закономерна, но она легко может прерваться в будущем сезоне. Такое мнение в беседе с газетой "Спорт-Экспресс" высказал экс-президент "Торпедо" Илья Геркус.

"Чемпионство "Зенита" закономерно. Всех обыграли и стали чемпионами. В этом есть большая заслуга Семака. Он хороший тренер, который сумел обыграть всех и стать чемпионом. Он делает это в пятый раз. Разве это случайность? Остальным клубам надо обыгрывать "Зенит", тогда и чемпион страны будет меняться. Можно ли прервать гегемонию "Зенита"? Конечно. Это последний год", — сообщил Геркус.

В этом сезоне "Зенит" вырвал себе чемпионство, когда обыграл "Спартак" со счётом 3:2 в 26 туре РПЛ. Команда Сергея Семака завоёвывает чемпионский титул уже пятый год подряд.

ЦСКА стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ, обыграв "Зенит"

ЦСКА стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ, обыграв "Зенит"

Ранее автор ютуб-канала "Рашен Football" Антон Ванюшов заявил, что причинами успеха петербургского "Зенита" является не самый большой бюджет среди российских футбольных клубов, а грамотная трансферная политика и полное доверие тренерскому штабу.

Обложка ©

ТАСС / Бухарев Олег

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Илья Геркус
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров