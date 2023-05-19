Геркус рассказал, когда закончится гегемония "Зенита" в РПЛ
Геркус: Гегемония "Зенита" прервётся в будущем сезоне
Гегемония "Зенита" вполне закономерна, но она легко может прерваться в будущем сезоне. Такое мнение в беседе с газетой "Спорт-Экспресс" высказал экс-президент "Торпедо" Илья Геркус.
"Чемпионство "Зенита" закономерно. Всех обыграли и стали чемпионами. В этом есть большая заслуга Семака. Он хороший тренер, который сумел обыграть всех и стать чемпионом. Он делает это в пятый раз. Разве это случайность? Остальным клубам надо обыгрывать "Зенит", тогда и чемпион страны будет меняться. Можно ли прервать гегемонию "Зенита"? Конечно. Это последний год", — сообщил Геркус.
В этом сезоне "Зенит" вырвал себе чемпионство, когда обыграл "Спартак" со счётом 3:2 в 26 туре РПЛ. Команда Сергея Семака завоёвывает чемпионский титул уже пятый год подряд.
Ранее автор ютуб-канала "Рашен Football" Антон Ванюшов заявил, что причинами успеха петербургского "Зенита" является не самый большой бюджет среди российских футбольных клубов, а грамотная трансферная политика и полное доверие тренерскому штабу.
ТАСС / Бухарев Олег