ЦСКА стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ, обыграв "Зенит"
ЦСКА победил "Зенит" в пятом матче серии за третье место в Единой лиге ВТБ и завоевал медали в сезоне. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 82:79.
Больше всего очков в составе победителей набрал Даллас Мур — 15. У петербуржцев форвард Адриан Моерман отметился 17 баллами.
Москвичи выиграли серию 4-1 и стали бронзовыми призёрами нынешнего сезона.
Напомним, ЦСКА впервые в истории не вышел в финал Единой лиги ВТБ, уступив в серии краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань".
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