Баскетбольный ЦСКА впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА проиграл краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу. Встреча прошла в Москве на стадионе "Мегаспорт" и завершилась со счётом 103:100.

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед (22 очка), оформивший дабл-дабл в составе москвичей. У гостей же отличился Окаро Уайт (21). Таким образом, "Локомотив-Кубань" одержал четвёртую победу подряд, а ЦСКА впервые в истории лишился финала Единой лиги ВТБ.