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1 мая, 15:00

Баскетбольный ЦСКА впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ

ЦСКА проиграл "Локомотиву-Кубани" и впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА проиграл краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу. Встреча прошла в Москве на стадионе "Мегаспорт" и завершилась со счётом 103:100.

Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед (22 очка), оформивший дабл-дабл в составе москвичей. У гостей же отличился Окаро Уайт (21). Таким образом, "Локомотив-Кубань" одержал четвёртую победу подряд, а ЦСКА впервые в истории лишился финала Единой лиги ВТБ.

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А ранее стало известно, что мужскую сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду-2024. Получается, что нашу страну в турнире заменит сборная Болгарии, так как она идёт следующей по рейтингу.

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Наталья Исакова
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