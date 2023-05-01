Баскетбольный ЦСКА впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ
ЦСКА проиграл "Локомотиву-Кубани" и впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА проиграл краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу. Встреча прошла в Москве на стадионе "Мегаспорт" и завершилась со счётом 103:100.
Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед (22 очка), оформивший дабл-дабл в составе москвичей. У гостей же отличился Окаро Уайт (21). Таким образом, "Локомотив-Кубань" одержал четвёртую победу подряд, а ЦСКА впервые в истории лишился финала Единой лиги ВТБ.
А ранее стало известно, что мужскую сборную России по баскетболу не допустили к отбору на Олимпиаду-2024. Получается, что нашу страну в турнире заменит сборная Болгарии, так как она идёт следующей по рейтингу.
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