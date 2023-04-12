Кроссовки Джордана ушли с молотка по рекордной цене
Кроссовки Джордана с его последнего финала проданы за рекордные 2,2 млн долларов
Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана были проданы на аукционе более чем за два миллиона долларов. Как напомнили в аукционном доме Sotheby's, именно в них спортсмен играл последний в карьере финал плей-офф НБА в 1998 году.
Кроссовки Джордана с его последнего финала проданы за рекордные 2,2 млн долларов. Фото © Sotheby's
После этого Джордан подписал красно-чёрные кроссовки и отдал их мальчику, обслуживавшему раздевалку для посетителей. По информации аукционного дома, ставка в 2,2 миллиона долларов стала рекордной на покупку спортивной обуви на аукционах.
Ранее Лайф рассказывал, что знаменитый красный пиджак основателя ЛДПР Владимира Жириновского ушёл с молотка за 280 тысяч рублей. Именно в нём политик посещал заседания Государственной думы в начале 2000-х. В мае 2014 года Жириновский подарил предмет одежды телеведущему Александру Гордону, из коллекции которого пиджак и оказался на аукционе.
ТАСС / АР / Chuck Burton