Названы причины гегемонии "Зенита" в российском футболе, и это не деньги

Причинами успеха петербургского "Зенита" является не самый большой бюджет среди российских футбольных клубов, а грамотная трансферная политика и полное доверие тренерскому штабу. Такое мнение высказал автор ютуб-канала "Рашен Football" Антон Ванюшов для газеты "Петербургский дневник".

По его словам, недруги "Зенита", особенно из Москвы, пытаются найти оправдания победам петербуржцев и чего только не придумывают.

"Там считают, что ключевой момент — финансовое состояние клуба. Самые богатые, поэтому и выигрываете. Но это абсолютно ошибочное утверждение. Да, "Зенит" и правда самый богатый клуб, но самый богатый он года с 2006-го, когда в команду зашёл "Газпром". Но разве тогда Петербург так же всё выигрывал? Нет, конечно. Деньгами нужно уметь распоряжаться, и, кажется, в клубе это делать научились", — отметил Ванюшов.

Блогер похвалил трансферную политику сине-бело-голубых, а также выделил отношение руководства к тренерскому штабу Сергея Семака, который возглавляет клуб с 2018 года.

По мнению Ванюшова, в составе "Зенита" есть лишь один футболист, которого, возможно, не могли себе позволить купить московские клубы. Это 26-летний бразильский нападающий Малком, перешедший из "Барселоны".