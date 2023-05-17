Названы причины гегемонии "Зенита" в российском футболе, и это не деньги
Блогер Ванюшов назвал причиной успеха "Зенита" грамотную трансферную политику
Причинами успеха петербургского "Зенита" является не самый большой бюджет среди российских футбольных клубов, а грамотная трансферная политика и полное доверие тренерскому штабу. Такое мнение высказал автор ютуб-канала "Рашен Football" Антон Ванюшов для газеты "Петербургский дневник".
По его словам, недруги "Зенита", особенно из Москвы, пытаются найти оправдания победам петербуржцев и чего только не придумывают.
"Там считают, что ключевой момент — финансовое состояние клуба. Самые богатые, поэтому и выигрываете. Но это абсолютно ошибочное утверждение. Да, "Зенит" и правда самый богатый клуб, но самый богатый он года с 2006-го, когда в команду зашёл "Газпром". Но разве тогда Петербург так же всё выигрывал? Нет, конечно. Деньгами нужно уметь распоряжаться, и, кажется, в клубе это делать научились", — отметил Ванюшов.
Блогер похвалил трансферную политику сине-бело-голубых, а также выделил отношение руководства к тренерскому штабу Сергея Семака, который возглавляет клуб с 2018 года.
По мнению Ванюшова, в составе "Зенита" есть лишь один футболист, которого, возможно, не могли себе позволить купить московские клубы. Это 26-летний бразильский нападающий Малком, перешедший из "Барселоны".
"Хотя стоит напомнить, что и его "Зенит" покупал в рассрочку. Все остальные — бразильцы, колумбийцы, которые являются звёздами нынешнего "Зенита", — куплены за рыночные деньги. Сантоса, Клаудиньо, Барриоса вполне мог бы купить и условный "Спартак". Но там почему-то покупают за те же деньги весьма странных футболистов", — указал автор ютуб-канала "Рашен Football".
Напомним, 7 мая "Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 3:2 и стал чемпионом России в девятый раз. 13 мая команде вручили золотые медали и чемпионский кубок РПЛ. Торжественная церемония награждения прошла на стадионе сине-бело-голубых после игры с "Краснодаром". Матч завершился со счётом 2:2. В Петербурге даже устроили праздничную вакханалию в честь чемпионства клуба. Теперь ФК ждут встречи с "Оренбургом" (20 мая), "Сочи" (27 мая) и воронежским "Факелом" (3 июня).
ТАСС / ФК "Зенит" / Анна Мейер