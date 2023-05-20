"Можно было пожать руку": Голкипер "Динамо" рассказал о неуважительном поступке уволенного Йокановича
Голкипер "Динамо" Лещук назвал неуважительным прощание Йокановича с командой
Игорь Лещук. Обложка © Сайт ФК "Динамо"
Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук остался недоволен тем, как бывший главный тренер клуба Славиш Йоканович попрощался с футболистами после увольнения.
По словам спортсмена, наставник даже не стал прощаться с игроками лично, а просто написал в общий чат о том, что покидает клуб. По мнению Лещука, Йоканович поступил неуважительно по отношению к своим подопечным.
"Это неуважение к игрокам — мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу", — отметил вратарь бело-голубых в интервью изданию "Чемпионат".
Как уже писал Лайф, в "Динамо" после поражения от "Ахмата" заявили об отставке главного тренера Славиши Йокановича. Сербский специалист возглавлял команду с июня 2022 года. Его контракт был рассчитан на один год с возможностью продления на сезоны.