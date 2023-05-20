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20 мая, 17:52

"Можно было пожать руку": Голкипер "Динамо" рассказал о неуважительном поступке уволенного Йокановича

Голкипер "Динамо" Лещук назвал неуважительным прощание Йокановича с командой

<p>Игорь Лещук. Обложка © <a href="https://fcdm.ru/news/igor-leshhuk-nuzno-dobivatsya-togo-ctoby-na-tebya-smotreli-a-ne-smotret-na-drugix/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> ФК "Динамо" </p>

Игорь Лещук. Обложка © Сайт ФК "Динамо"

Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук остался недоволен тем, как бывший главный тренер клуба Славиш Йоканович попрощался с футболистами после увольнения.

По словам спортсмена, наставник даже не стал прощаться с игроками лично, а просто написал в общий чат о том, что покидает клуб. По мнению Лещука, Йоканович поступил неуважительно по отношению к своим подопечным.

"Это неуважение к игрокам — мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу", — отметил вратарь бело-голубых в интервью изданию "Чемпионат".

"Динамо" после смены тренера разгромило "Торпедо"

"Динамо" после смены тренера разгромило "Торпедо"

Как уже писал Лайф, в "Динамо" после поражения от "Ахмата" заявили об отставке главного тренера Славиши Йокановича. Сербский специалист возглавлял команду с июня 2022 года. Его контракт был рассчитан на один год с возможностью продления на сезоны.

Наталья Исакова
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