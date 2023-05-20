"Можно было пожать руку": Голкипер "Динамо" рассказал о неуважительном поступке уволенного Йокановича

Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук остался недоволен тем, как бывший главный тренер клуба Славиш Йоканович попрощался с футболистами после увольнения.

По словам спортсмена, наставник даже не стал прощаться с игроками лично, а просто написал в общий чат о том, что покидает клуб. По мнению Лещука, Йоканович поступил неуважительно по отношению к своим подопечным.

"Это неуважение к игрокам — мы проработали вместе год. Можно было прийти, пожать руку и сказать, что я ухожу", — отметил вратарь бело-голубых в интервью изданию "Чемпионат".