Малком намерен помочь "Зениту" выиграть чемпионство и в следующем сезоне

26-летний форвард "Зенита" Малком намерен отработать контракт с петербургским клубом до конца и помочь своей команде вновь взять чемпионство. В текущем сезоне нападающий провёл 33 матча за "Зенит", забил 26 голов и сделал девять результативных передач.

В интервью "Спорт-Экспрессу" футболист напомнил, что его контракт с клубом действует до 2027 года и, будучи профессионалом, он планирует отработать его полностью. Спортсмен не исключил и вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое может понравиться как "Зениту", так и ему самому.

"Но я ещё раз повторю, что моё соглашение с клубом истекает через четыре года. Я футболист "Зенита" и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство", — сказал форвард.

На вопрос о планах на будущее Малком ответил, что "будущее известно только Богу", поэтому не загадывает и живёт сегодняшним днём.

"Я играю за "Зенит", и моя задача — приносить пользу клубу. В этом сезоне мы вошли в историю. Надеюсь, что в следующем сезоне мы начнём другую, не менее красивую историю", — заключил футболист.