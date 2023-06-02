Регион

Уведомления отключены

2 июня, 16:32

Малком намерен помочь "Зениту" выиграть чемпионство и в следующем сезоне

Малком: Мы вошли в историю и в следующем сезоне начнём другую, не менее красивую

<p>Обложка © Getty Images / James Williamson – AMA</p>

Обложка © Getty Images / James Williamson – AMA

26-летний форвард "Зенита" Малком намерен отработать контракт с петербургским клубом до конца и помочь своей команде вновь взять чемпионство. В текущем сезоне нападающий провёл 33 матча за "Зенит", забил 26 голов и сделал девять результативных передач.

В интервью "Спорт-Экспрессу" футболист напомнил, что его контракт с клубом действует до 2027 года и, будучи профессионалом, он планирует отработать его полностью. Спортсмен не исключил и вероятность того, что в клуб поступит предложение, которое может понравиться как "Зениту", так и ему самому.

"Но я ещё раз повторю, что моё соглашение с клубом истекает через четыре года. Я футболист "Зенита" и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство", — сказал форвард.

На вопрос о планах на будущее Малком ответил, что "будущее известно только Богу", поэтому не загадывает и живёт сегодняшним днём.

"Я играю за "Зенит", и моя задача — приносить пользу клубу. В этом сезоне мы вошли в историю. Надеюсь, что в следующем сезоне мы начнём другую, не менее красивую историю", — заключил футболист.

Смолов пообещал помочь Овечкину забить за "Динамо" в товарищеском матче

Смолов пообещал помочь Овечкину забить за "Динамо" в товарищеском матче

Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев анонсировал создание зала славы на "Газпром-арене". По его словам, там будут все, кто внёс вклад в чемпионство футбольного клуба.

Ирина Фальке
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров