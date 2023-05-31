Смолов пообещал помочь Овечкину забить за "Динамо" в товарищеском матче
В 2022 году именитый хоккеист сыграл за футбольное "Динамо" и забил гол. Обложка © VK / ФК "Динамо" Москва
Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов пообещал помочь капитану хоккейного клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину забить гол в матче против одного из клубов медиалиги.
"Он любит футбол. Хорошо, что получилось в прошлом матче отличиться. Если Саша будет играть, сделаем всё, чтобы он забил", — сказал Смолов в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
К слову, летом прошлого года Овечкин принял участие в товарищеском поединке между "Динамо" и "Амкалом" (5:0), став автором первого гола. Легендарный хоккеист неоднократно бывал на матчах бело-голубых, за эту команду он болеет с самого детства.
Ранее стало известно, что Смолов продлил контракт с московским "Динамо" до конца следующего сезона. Также, как сообщается на сайте ФК, соглашение может быть пролонгировано ещё на год.