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31 мая, 19:03

Смолов пообещал помочь Овечкину забить за "Динамо" в товарищеском матче

<p>В 2022 году именитый хоккеист сыграл за футбольное "Динамо" и забил гол. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/fcdm_official?z=photo-41922026_457316196/album-41922026_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Динамо" Москва</a></p>

В 2022 году именитый хоккеист сыграл за футбольное "Динамо" и забил гол. Обложка © VK / ФК "Динамо" Москва

Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов пообещал помочь капитану хоккейного клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину забить гол в матче против одного из клубов медиалиги.

"Он любит футбол. Хорошо, что получилось в прошлом матче отличиться. Если Саша будет играть, сделаем всё, чтобы он забил", — сказал Смолов в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

К слову, летом прошлого года Овечкин принял участие в товарищеском поединке между "Динамо" и "Амкалом" (5:0), став автором первого гола. Легендарный хоккеист неоднократно бывал на матчах бело-голубых, за эту команду он болеет с самого детства.

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Ранее стало известно, что Смолов продлил контракт с московским "Динамо" до конца следующего сезона. Также, как сообщается на сайте ФК, соглашение может быть пролонгировано ещё на год.

Наталья Исакова
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