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31 мая, 18:45

Смолов продлил контракт с московским "Динамо" до конца следующего сезона

Нападающий московского "Динамо" Фёдор Смолов продлил контракт с футбольным клубом. Он останется в команде на следующий сезон 2023/24. Также, как сообщается на сайте ФК, соглашение может быть пролонгировано ещё на год.

"Смолов был и остаётся одним из лучших российских нападающих. Рад, что мы продолжаем сотрудничество", — заявил заместитель генерального директора по спорту "Динамо" Желько Бувач.

"Динамо" — родной клуб Смолова, он вернулся в команду в 2022 году. С января прошлого года нападающий принял участие в 46 матчах и отметился 19 голами и 9 передачами. А в октябре Смолов забил 100-й мяч в чемпионатах РФ и занял 6-м место в списке лучших бомбардиров в истории турнира (104 гола).

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Ранее Лайф писал, что Смолов высказался по поводу назначения нового тренера "Динамо". С Марко Николичем спортсмен работал в "Локомотиве".

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ФК "Динамо"

Арина Родионова
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