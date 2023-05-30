Сербский тренер не возглавит "Динамо", стала известна причина
Серб Марко Николич не станет новым тренером московского "Динамо"
Сербский специалист Марко Николич стал главным тренером клуба из ОАЭ "Шабаб Аль-Ахли". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, наставник подписал с командой годичный контракт. Последним местом работы Николича был московский "Локомотив", который специалист покинул в октябре 2021 года.
Напомним, 14 мая московский футбольный клуб "Динамо" отправил в отставку главного тренера Славишу Йокановича. Сербский специалист возглавлял команду с июня 2022 года. Голкипер клуба Игорь Лещук назвал неуважительным прощание наставника с командой. Позже появилась информация, что Николич может возглавить "Динамо".
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