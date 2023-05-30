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30 мая, 14:32

Сербский тренер не возглавит "Динамо", стала известна причина

Серб Марко Николич не станет новым тренером московского "Динамо"

Сербский специалист Марко Николич стал главным тренером клуба из ОАЭ "Шабаб Аль-Ахли". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, наставник подписал с командой годичный контракт. Последним местом работы Николича был московский "Локомотив", который специалист покинул в октябре 2021 года.

Стало известно, когда "Динамо" представит нового главного тренера

Стало известно, когда "Динамо" представит нового главного тренера

Напомним, 14 мая московский футбольный клуб "Динамо" отправил в отставку главного тренера Славишу Йокановича. Сербский специалист возглавлял команду с июня 2022 года. Голкипер клуба Игорь Лещук назвал неуважительным прощание наставника с командой. Позже появилась информация, что Николич может возглавить "Динамо".

Смолов высказался по поводу назначения нового тренера "Динамо"

Смолов высказался по поводу назначения нового тренера "Динамо"

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Getty Images / Giuseppe Maffia / NurPhoto

Иван Косицын
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