Сербский тренер не возглавит "Динамо", стала известна причина

Сербский специалист Марко Николич стал главным тренером клуба из ОАЭ "Шабаб Аль-Ахли". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" .

По данным издания, наставник подписал с командой годичный контракт. Последним местом работы Николича был московский "Локомотив", который специалист покинул в октябре 2021 года.