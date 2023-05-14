"Динамо" определилось с новым тренером
Новым тренером "Динамо" станет серб Марко Николич
Футбольный клуб "Динамо" определился с новым главным тренером. С прежним, Славишей Йокановичем, команда попрощалась сегодня после поражения "Ахмата" в 27-м туре Российской премьер-лиги. Теперь её главным наставником станет Марко Николич.
Как сообщил "Спорт-Экспресс", футбольный клуб уже провёл переговоры с новым тренером Николичем и пришёл к положительным заключениям по всем пунктам. 43-летний сербский специалист станет наставником "Сочи" сразу после окончания этого сезона. Ранее он работал с московским "Локомотивом", с которым расстался в октябре 2021 года.
Лайф писал, что после поражения от "Ахмата" "Динамо" осталось без тренера. 14 мая "Ахмат" со счётом 3:0 обыграл "Динамо" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги.