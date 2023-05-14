"Динамо" определилось с новым тренером

Футбольный клуб "Динамо" определился с новым главным тренером. С прежним, Славишей Йокановичем, команда попрощалась сегодня после поражения "Ахмата" в 27-м туре Российской премьер-лиги. Теперь её главным наставником станет Марко Николич.

Как сообщил "Спорт-Экспресс", футбольный клуб уже провёл переговоры с новым тренером Николичем и пришёл к положительным заключениям по всем пунктам. 43-летний сербский специалист станет наставником "Сочи" сразу после окончания этого сезона. Ранее он работал с московским "Локомотивом", с которым расстался в октябре 2021 года.