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14 мая, 19:18

"Динамо" определилось с новым тренером

Новым тренером "Динамо" станет серб Марко Николич

Футбольный клуб "Динамо" определился с новым главным тренером. С прежним, Славишей Йокановичем, команда попрощалась сегодня после поражения "Ахмата" в 27-м туре Российской премьер-лиги. Теперь её главным наставником станет Марко Николич.

Как сообщил "Спорт-Экспресс", футбольный клуб уже провёл переговоры с новым тренером Николичем и пришёл к положительным заключениям по всем пунктам. 43-летний сербский специалист станет наставником "Сочи" сразу после окончания этого сезона. Ранее он работал с московским "Локомотивом", с которым расстался в октябре 2021 года.

Тренеру "Динамо" Йокановичу продлят контракт, если команда войдёт в тройку лидеров

Тренеру "Динамо" Йокановичу продлят контракт, если команда войдёт в тройку лидеров

Лайф писал, что после поражения от "Ахмата" "Динамо" осталось без тренера. 14 мая "Ахмат" со счётом 3:0 обыграл "Динамо" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги.

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Арина Родионова
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