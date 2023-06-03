Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона 2022/23
Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Анна Мейер
Форвард петербургского "Зенита" Малком занял первое место в списке бомбардиров по итогам сезона Мир Российской премьер-лиги 2022–2023. Матчи заключительного тура РПЛ прошли в субботу.
"Зенит" на своём поле со счётом 1:0 обыграл воронежский "Факел" — в этом матче, к слову, Малком не участвовал. Всего в текущем сезоне нападающий забил 23 гола в 28 матчах.
Нападающий Квинси Промес ("Спартак") забил 20 голов и занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров, третье место досталось форварду ЦСКА Фёдору Чалову (19 голов).
Ранее Малком заявил, что уход Дзюбы из "Зенита" не повлиял на его результативность. Он добавил, что сам начал играть гораздо лучше ещё в прошлом сезоне, когда Дзюба числился в клубе.