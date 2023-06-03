Регион

Уведомления отключены

3 июня, 16:21

Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона 2022/23

<p>Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Анна Мейер</p>

Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Анна Мейер

Форвард петербургского "Зенита" Малком занял первое место в списке бомбардиров по итогам сезона Мир Российской премьер-лиги 2022–2023. Матчи заключительного тура РПЛ прошли в субботу.

"Зенит" на своём поле со счётом 1:0 обыграл воронежский "Факел" — в этом матче, к слову, Малком не участвовал. Всего в текущем сезоне нападающий забил 23 гола в 28 матчах.

Нападающий Квинси Промес ("Спартак") забил 20 голов и занял второе место в рейтинге лучших бомбардиров, третье место досталось форварду ЦСКА Фёдору Чалову (19 голов).

Малком намерен помочь "Зениту" выиграть чемпионство и в следующем сезоне

Малком намерен помочь "Зениту" выиграть чемпионство и в следующем сезоне

Ранее Малком заявил, что уход Дзюбы из "Зенита" не повлиял на его результативность. Он добавил, что сам начал играть гораздо лучше ещё в прошлом сезоне, когда Дзюба числился в клубе.

Ирина Фальке
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Малком
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров