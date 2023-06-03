Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам сезона 2022/23

"Зенит" на своём поле со счётом 1:0 обыграл воронежский "Факел" — в этом матче , к слову, Малком не участвовал. Всего в текущем сезоне нападающий забил 23 гола в 28 матчах.

Ранее Малком заявил, что уход Дзюбы из "Зенита" не повлиял на его результативность. Он добавил, что сам начал играть гораздо лучше ещё в прошлом сезоне, когда Дзюба числился в клубе.