Малком оценил игру "Зенита" без Дзюбы

Бразильский футболист петербургского "Зенита" Малком уверен, что уход из клуба нападающего Артёма Дзюбы никак не отразится на результативности игры команды. Об этом он сказал в интервью "Фонтанке".

"Дзюба — отличный футболист. С ним "Зенит" завоевал множество наград, он забил много мячей за клуб. Не думаю, что его уход каким-то образом отразился: "Зенит" становился чемпионом с ним, "Зенит" стал чемпионом и без него", — объяснил Малком.

Он добавил, что сам начал играть гораздо лучше ещё в прошлом сезоне, когда Дзюба числился в клубе. Сейчас, по словам Малкома, ему удалось полностью раскрыть свой потенциал и это никак не связано с уходом форварда.