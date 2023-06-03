Малком оценил игру "Зенита" без Дзюбы
Малком заявил, что уход Дзюбы из "Зенита" не повлиял на его результативность
Бразильский футболист петербургского "Зенита" Малком уверен, что уход из клуба нападающего Артёма Дзюбы никак не отразится на результативности игры команды. Об этом он сказал в интервью "Фонтанке".
"Дзюба — отличный футболист. С ним "Зенит" завоевал множество наград, он забил много мячей за клуб. Не думаю, что его уход каким-то образом отразился: "Зенит" становился чемпионом с ним, "Зенит" стал чемпионом и без него", — объяснил Малком.
Он добавил, что сам начал играть гораздо лучше ещё в прошлом сезоне, когда Дзюба числился в клубе. Сейчас, по словам Малкома, ему удалось полностью раскрыть свой потенциал и это никак не связано с уходом форварда.
Ранее "Локомотив" продлил с Дзюбой контракт. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2023/2024 с возможностью продления ещё на год.
ТАСС / Сергей Фадеичев