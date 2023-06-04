Артём Дзюба признан самым медийным игроком РПЛ в текущем сезоне

На проходящей в воскресенье церемонии вручения премии Российской премьер-лиги "Герои РПЛ" 34-летний нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба признан самым медийным игроком.

Награду футболисту вручил бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, оба являются ведущими шоу "Ну, так нельзя" на "Ютубе".

"Эта премия очень важна для Слуцкого, а я тут марионетка в его руках", — сказал Дзюба после получения награды в ответ на слова тренера, что все захейтили их шоу, но в итоге признали Артёма лучшим.

Дзюба играет за "Локомотив" с февраля 2023 года, на его счету восемь голов и пять результативных передач в 13 матчах за команду в текущем сезоне. В мае контракт был продлён по схеме "1+1".