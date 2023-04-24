Дзюба заявил, что верит в существование инопланетян и параллельных миров

Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба признался, что верит в существование параллельной вселенной и инопланетян. Об этом футболист заявил в интервью "РБ Спорт".

"Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже. Скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически", — сказал Дзюба.

При этом футболист заметил, что в мире существует много всего, чего не видел никто. А также задался вопросом, существует ли Новая Зеландия, которую он не видел.