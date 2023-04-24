Дзюба заявил, что верит в существование инопланетян и параллельных миров
Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба признался, что верит в существование параллельной вселенной и инопланетян. Об этом футболист заявил в интервью "РБ Спорт".
"Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже. Скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически", — сказал Дзюба.
При этом футболист заметил, что в мире существует много всего, чего не видел никто. А также задался вопросом, существует ли Новая Зеландия, которую он не видел.
Ранее Лайф писал, что ассистентский хет-трик Дзюбы помог "Локомотиву" разгромить "Оренбург", который потерпел первое домашнее поражение с июля прошлого года. Тем не менее на счету форварда в игре не было ни одного забитого мяча. И это не приблизило его к рекорду Александра Кержакова по количеству голов в истории России.