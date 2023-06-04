Нападающий "Зенита" Малком признан лучшим игроком сезона РПЛ

Нападающий "Зенита" Малком признан лучшим игроком завершившегося сезона Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В число финалистов также входили Иван Обляков, Фёдор Чалов, Игорь Акинфеев (все — ЦСКА), Квинси Промес, Александр Соболев (оба — "Спартак"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Артём Дзюба ("Локомотив"), Владимир Писарский ("Оренбург" / "Крылья Советов"), Лукас Вера ("Оренбург").

Малком по итогам сезона стал четырёхкратным чемпионом РПЛ и выиграл бомбардирскую гонку. Также он показал лучший результат по системе "гол + пас" — 30 (23+7) очков.