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4 июня, 19:20

Нападающий "Зенита" Малком признан лучшим игроком сезона РПЛ

<p>Малком. Обложка © <a href="https://fc-zenit.ru/news/2023-06-03-malkom-stal-luchshim-bombardirom-chempionata-strany.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fc-zenit.ru</a></p>

Малком. Обложка © fc-zenit.ru

Нападающий "Зенита" Малком признан лучшим игроком завершившегося сезона Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В число финалистов также входили Иван Обляков, Фёдор Чалов, Игорь Акинфеев (все — ЦСКА), Квинси Промес, Александр Соболев (оба — "Спартак"), Эдуард Сперцян ("Краснодар"), Артём Дзюба ("Локомотив"), Владимир Писарский ("Оренбург" / "Крылья Советов"), Лукас Вера ("Оренбург").

Артём Дзюба признан самым медийным игроком РПЛ в текущем сезоне

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Малком по итогам сезона стал четырёхкратным чемпионом РПЛ и выиграл бомбардирскую гонку. Также он показал лучший результат по системе "гол + пас" — 30 (23+7) очков.

А лучшим тренером сезона РПЛ был признан наставник ЦСКА Владимир Федотов. Он возглавил клуб перед началом чемпионата и смог вернуть армейцев на пьедестал.

Артур Лапсаков
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