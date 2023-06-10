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10 июня, 20:12

Коллекционер из России продаёт гигантскую коллекцию часов в честь финала ЛЧ

Коллекционер из Подмосковья решил продать самую большую коллекцию часов Jacques Lemans в мире в честь финала Лиги чемпионов: "Интер" – "Манчестер Сити". Об этом сообщает Mash.

Коллекционер из Подмосковья решил продать самую большую коллекцию часов Jacques Lemans в мире. Видео © Mash

На видео — набор из трёх коробок и 88 эксклюзивных моделей часов. Тарас рассказал, что собирал их по всему миру с 2011 года, отрывал с руками перед знаковыми матчами. Некоторые существуют в единственном экземпляре. Самые ценные часы — с финала Лиги чемпионов на "Уэмбли", тогда было выпущено всего три модели.

Мужчина планировал передать коллекцию сыну или продать за 50 миллионов рублей — чтобы хватило на дом для родителей. Покупателей не нашлось, поэтому до стартового свистка он опускал ценник до 10 миллионов. Пока не известно, появился ли у часов новый владелец.

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А ранее Лайф писал, что житель Северной столицы собрал коллекцию из 900 моделей танков и попал в Книгу рекордов России. В беседе с газетой "Петербургский дневник" он рассказал, что все его танки ручной работы, на сборку каждого ушло от одного до трёх месяцев.

Обложка ©

Кадр из видео Mash

Лариса Сафронова
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