Коллекционер из России продаёт гигантскую коллекцию часов в честь финала ЛЧ

Коллекционер из Подмосковья решил продать самую большую коллекцию часов Jacques Lemans в мире в честь финала Лиги чемпионов: "Интер" – "Манчестер Сити". Об этом сообщает Mash.

Коллекционер из Подмосковья решил продать самую большую коллекцию часов Jacques Lemans в мире. Видео © Mash

На видео — набор из трёх коробок и 88 эксклюзивных моделей часов. Тарас рассказал, что собирал их по всему миру с 2011 года, отрывал с руками перед знаковыми матчами. Некоторые существуют в единственном экземпляре. Самые ценные часы — с финала Лиги чемпионов на "Уэмбли", тогда было выпущено всего три модели.

Мужчина планировал передать коллекцию сыну или продать за 50 миллионов рублей — чтобы хватило на дом для родителей. Покупателей не нашлось, поэтому до стартового свистка он опускал ценник до 10 миллионов. Пока не известно, появился ли у часов новый владелец.