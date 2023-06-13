В СК проверят обстоятельства убийства россиянина в Стамбуле

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по делу об убийстве российского туриста Вячеслава Нечипорчука в Стамбуле. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба следкома.

"Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку по данному факту и во взаимодействии с МИД России принять меры к установлению обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Убитый в Стамбуле россиянин в день гибели должен был лететь к жене и двухлетней дочке

Напомним, 11 июня в центре Стамбула вымогатели зарезали российского туриста в ходе драки. Сообщалось, что напавшие поддразнивали россиянина и хотели отобрать у него смартфон. Началась потасовка, в ходе которой злоумышленники ударили мужчину ножом в сердце, после чего сбежали. Мужчину госпитализировали, но он умер в больнице. Накануне полицейские задержали двоих подозреваемых. Сегодня поймали и третьего.