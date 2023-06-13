Тело растерзанного акулой в Хургаде россиянина отказываются отдавать родным
"Турпром": Египет не отдаёт семье останки убитого акулой россиянина
Власти Египта отказываются отдавать тело разорванного акулой в Хургаде 23-летнего россиянина Владимира Попова его родным, сообщает "Турпром".
По данным издания, судмедэксперты пока не смогли идентифицировать погибшего, так как его тело сильно изуродовано. В связи с этим останки не отдадут семье до тех пор, пока не будет завершена экспертиза. А на это могут уйти недели. Известно, что отец Владимира, который отдыхал вместе с ним на злополучном Красном море, хочет как можно скорее забрать тело сына, чтобы кремировать и похоронить в России.
К слову, акула-убийца была поймана через несколько часов после того, как растерзала парня. Ранее Лайф писал, что из неё достали его голову, грудь и руки.
Напомним, 8 июня акула убила туриста из РФ в египетском курортном городе Хургада. Сначала хищная рыба откусила 23-летнему россиянину ногу, а потом утащила его под воду. Страшный инцидент случился прямо на глазах у отца молодого мужчины. Агрессивную хищницу позже выловили, а купаться в море в том месте временно запретили.
Twitter / AAudhli