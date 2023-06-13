Тело растерзанного акулой в Хургаде россиянина отказываются отдавать родным

По данным издания, судмедэксперты пока не смогли идентифицировать погибшего, так как его тело сильно изуродовано. В связи с этим останки не отдадут семье до тех пор, пока не будет завершена экспертиза. А на это могут уйти недели. Известно, что отец Владимира, который отдыхал вместе с ним на злополучном Красном море, хочет как можно скорее забрать тело сына, чтобы кремировать и похоронить в России.