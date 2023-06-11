В Хургаде открыли все пляжи, за исключением места нападения акулы на россиянина

Власти провинции Красное Море в Египте открыли для купания часть побережья в районе курортного города Хургада, за исключением участка, где в результате нападения акулы погиб россиянин. Об этом сообщила администрация данной провинции.

"В результате проведённых в течение последних двух дней наблюдений за ситуацией на море никаких аномальных явлений не зарегистрировано", — уточнили местные власти.