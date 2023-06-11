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11 июня, 14:33

В Хургаде открыли все пляжи, за исключением места нападения акулы на россиянина

Власти провинции Красное Море в Египте открыли для купания часть побережья в районе курортного города Хургада, за исключением участка, где в результате нападения акулы погиб россиянин. Об этом сообщила администрация данной провинции.

"В результате проведённых в течение последних двух дней наблюдений за ситуацией на море никаких аномальных явлений не зарегистрировано", — уточнили местные власти.

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Акула чуть не отправила на дно катамаран российского мореплавателя

Рекомендовано постепенно возобновить купание в море и занятия водными видами спорта на пляжах Эль-Гуны и Хургады, "за исключением зоны, где было зафиксировано нападение акулы на человека". Как уточняется, этот район остаётся закрытым для "пересмотра системы обеспечения и соблюдения стандартов безопасности".

Напомним, 8 июня на пляже Хургады в Египте акула напала на туриста. Им оказался 23-летний россиянин Владимир Попов, которому хищник сначала откусил ногу, после чего утащил на дно. Гражданин РФ погиб, находившаяся рядом с ним девушка смогла выплыть на берег. Позже акулу поймали и передали на обследование, а власти страны запретили купаться на этом участке побережья.

АТОР: Отказов от туров в Египет после нападения акулы не наблюдается

АТОР: Отказов от туров в Египет после нападения акулы не наблюдается

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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