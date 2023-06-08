АТОР: Отказов от туров в Египет после нападения акулы не наблюдается

Массовых отказов российских туристов от путёвок в Египет после нападения акулы на россиянина в Хургаде пока не фиксируется. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Отказов пока не было. Никакой паники не наблюдается, и аннуляций не поступает. Мы думаем, что власти Египта быстро примут меры", — сказали в одной из компаний. Это подтвердили представители и других крупных туристических операторов на египетском направлении.

АТОР также напоминает, что до признания госорганами РФ определённых курортов или стран небезопасными туры аннулируются согласно условиям, прописанным в договоре при покупке путёвки.