АТОР: Отказов от туров в Египет после нападения акулы не наблюдается
Массовых отказов российских туристов от путёвок в Египет после нападения акулы на россиянина в Хургаде пока не фиксируется. Об этом информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Отказов пока не было. Никакой паники не наблюдается, и аннуляций не поступает. Мы думаем, что власти Египта быстро примут меры", — сказали в одной из компаний. Это подтвердили представители и других крупных туристических операторов на египетском направлении.
АТОР также напоминает, что до признания госорганами РФ определённых курортов или стран небезопасными туры аннулируются согласно условиям, прописанным в договоре при покупке путёвки.
Ранее Лайф сообщал, что акула утащила туриста под воду на пляже популярного курорта в Египте. Хищник напал на купавшуюся пару у берегов отеля Dream Beach, но девушка смогла выплыть, а мужчина — нет. По словам одной из туристок, сначала акула откусила 23-летнему россиянину Владимиру Попову ногу, а потом унесла его полностью под воду. Акулу-убийцу в результате выловили, но купаться там запрещено: кровь может привлечь новых хищниц.
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