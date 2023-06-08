Ихтиолог объяснил, откуда в Красном море появились агрессивные акулы и почему их станет больше

Нападение акул на людей в последние годы происходит всё чаще, причём даже там, где этого, казалось бы, происходить не должно. Профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин рассказал Лайфу о том, с чем это связано.

Кузищин объяснил, что нынешнее время — эпоха масштабных изменений климата, которые приводят к основательным перестройкам экосистем. В результате появляются разные биологические инвазии, иначе говоря, проникновения каких-то видов из одних районов в другие, поэтому появлению новых видов, в том числе и акул, в тех местах, где их раньше не встречали, удивляться не стоит. Например, широко известно, что фауна и рыбы из Индийского океана активно проникают в Средиземное море через Суэцкий канал.

"Соответственно, в Красное море тоже очень много видов из Индийского океана стало проникать. Это, скорее всего, конечно, идёт речь о так называемых акулах-рейдерах — это крупные виды, которые охотятся на крупную добычу. Их не так много, может быть там 10–15 видов по максимуму, но среди них почти любая из таких акул может представлять опасность для человека. Что касается сезонности нападений, возможно, потому что сейчас идёт рост температуры, всё-таки летний сезон в развитии. И вполне вероятно, что именно на фоне сезонного роста температур и происходит вот эта инвазия индоокеанской фауны в Красное море", — добавил профессор.

Крупные рыбы, и в частности акулы, нередко мигрируют в новые районы — для них это обычное дело, уточнил ихтиолог. Ареалы почти всегда стремятся расширяться во все стороны в попытках освоить новые области.

"Но для почти любого вида рыб, да и не только рыб, это естественное движение, и если складываются подходящие условия, акула расширяет свой ареал. Она пытается найти новые места для обитания. Так что, если ранее их там не было и они стали регулярно появляться, действительно, уже несколько лет подряд там идут сообщения — да, видимо, это такой индикатор очень серьёзных перестроек в экосистеме Красного моря", — подчеркнул учёный.