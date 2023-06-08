Убитый акулой турист в Хургаде оказался россиянином

Убитый акулой турист в египетской Хургаде оказался гражданином России. Об этом сообщил генеральный консул РФ Виктор Воропаев.

Смертельное нападение акулы на российского туриста в Хургаде. Видео © SHOT

"Россиянин погиб в результате нападения акулы", — сказал Воропаев в разговоре с ТАСС, добавив, что "это уже подтвердили египетские компетентные органы".

По словам генконсула, инцидент произошёл около 15:00 по местному времени (совпадает с мск). Погибший — Попов В.Ю. 1999 года рождения.

Также российская дипмиссия обратилась к гражданам с призывом сохранять бдительность при купании.

"В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу", — говорится в сообщении в телеграм-канале генконсульства.

Тем временем SHOT опубликовал видео нападения хищной рыбы с другого ракурса. Туристы из России рассказали, что мужчину сразу же пытались спасти, но акула начала утаскивать его под воду.