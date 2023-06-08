Убитый акулой турист в Хургаде оказался россиянином
Генконсул РФ Воропаев: Убитый акулой турист в Хургаде оказался россиянином
Убитый акулой турист в египетской Хургаде оказался гражданином России. Об этом сообщил генеральный консул РФ Виктор Воропаев.
Смертельное нападение акулы на российского туриста в Хургаде. Видео © SHOT
"Россиянин погиб в результате нападения акулы", — сказал Воропаев в разговоре с ТАСС, добавив, что "это уже подтвердили египетские компетентные органы".
По словам генконсула, инцидент произошёл около 15:00 по местному времени (совпадает с мск). Погибший — Попов В.Ю. 1999 года рождения.
Также российская дипмиссия обратилась к гражданам с призывом сохранять бдительность при купании.
"В данной связи просим российских граждан при нахождении в воде сохранять бдительность, строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу", — говорится в сообщении в телеграм-канале генконсульства.
Тем временем SHOT опубликовал видео нападения хищной рыбы с другого ракурса. Туристы из России рассказали, что мужчину сразу же пытались спасти, но акула начала утаскивать его под воду.
Напомним, трагедия произошла около отеля Dream Beach. Известно, что хищник напал на купающуюся пару, но девушка смогла выплыть, а мужчина нет.
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