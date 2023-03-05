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5 марта, 13:10

Две косатки устроили самую кровавую бойню за всю историю Южной Африки, съев 17 акул

Business Insider: Косатки съели 17 акул за день во время массовых убийств в Южной Африке

Пара самцов косаток в Южной Африке убила 17 акул за одну охоту, которая длилась два часа. Как пишет Business Insider, учёные с 2009 года отслеживают этих "печально известных" дельфинов.

Так, специалисты во время очередного исследования заметили, что косатки несколько раз ныряли в небольшом районе в течение почти двух часов, прежде чем отплыть от берега. И спустя несколько дней учёные поняли причину: они нашли останки 11 семижаберных акул на Жемчужном пляже, которые могут достигать десяти футов в длину. По оценке исследователей, жертвами косаток стали 17 акул.

"Каждая семижаберная акула была разорвана, и у неё отсутствовала печень", — пишет агентство.

Эта охота, по словам учёных, стала самой смертоносной в районе залива Фолс-Бей в Южной Африке.

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Обложка ©

Getty Images / slowmotiongli

Оксана Попова
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