Акула чуть не отправила на дно катамаран российского мореплавателя

Катамаран мореплавателя из Томска Евгения Ковалевского подвергся нападению бразильской светящейся акулы, пишет Mash Siberia. Путешественник находился на судне около острова Таити, когда со своей командой почувствовал резкий толчок, причину которого удалось выяснить только через несколько дней.

Путешественник Евгений Ковалевский рассказал о нападении акулы. Видео © Telegram / Mash Siberia

"Заметили, что [левый надувной] баллон травит. Подкачивались, думали, что там что-то, может быть, клапана травят. Калеб накачивал баллон левый, и вдруг там прям видно, как пузыри из воды пошли в одном месте. Стало ясно, что там какая-то течь", — рассказал Ковалевский.

Другой член команды — Стас — нырнул и увидел на баллоне небольшой круглый порез, характерный для укуса хищной рыбы. Опешив, мореплаватели направились к ближайшей земле и теперь чинят катамаран, чтобы продолжить кругосветное путешествие.

Как объяснил Ковалевский, бразильская светящаяся акула достигает в длину 60 сантиметров и нападает на жертву с разгона, присасываясь и впиваясь похожими на пилу зубами.

Мореплаватель уже попадал в неприятности ранее: в марте его группа чуть не потерпела крушение в Тихом океане во время сильного шторма. Экипаж подал сигнал бедствия, и через несколько часов мореплавателей спасли.