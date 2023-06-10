Учёный разрушил главный миф о нападениях акул
Океанолог Мухаметов назвал мифом появление плавника акулы над водой перед атакой
Появление над водой "страшного плавника" акулы перед атакой — миф. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов. По его словам, нападают эти хищные рыбы не так, как показывают в голливудских блокбастерах.
"Есть расхожее представление, например фильм "Челюсти", этот страшный плавник, но, когда акула всплывает на поверхность, она просто осматривается, но не атакует, атакует она снизу и сбоку", — сказал эксперт в беседе с РИА "Новости".
Ранее Мухаметов отметил, что риск умереть от укуса комара в России выше, чем от нападения акулы. Из-за этого насекомого, переносящего опасные заболевания, умирает до миллиона человек в год.
Напомним, 8 июня на пляже Хургады в Египте акула напала на туриста. Им оказался 23-летний россиянин Владимир Попов, которому хищник сначала откусил ногу, после чего утащил на дно. Гражданин РФ погиб, находившаяся рядом с ним девушка смогла выплыть на берег. Позже акулу поймали и передали на обследование, а власти страны запретили купаться на этом участке побережья.
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