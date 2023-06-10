Учёный разрушил главный миф о нападениях акул

Появление над водой "страшного плавника" акулы перед атакой — миф. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов. По его словам, нападают эти хищные рыбы не так, как показывают в голливудских блокбастерах.

"Есть расхожее представление, например фильм "Челюсти", этот страшный плавник, но, когда акула всплывает на поверхность, она просто осматривается, но не атакует, атакует она снизу и сбоку", — сказал эксперт в беседе с РИА "Новости".