Комаров для России назвали большей угрозой, чем акулы
Океанолог Мухаметов: Риск умереть от укуса комара в РФ выше, чем от нападения акулы
В российских водах практически невозможно стать жертвой нападения акулы, гораздо большую опасность несёт комар, который переносит различные заболевания. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
По данным учёных-исследователей, ежегодно в результате нападения акул погибает около десяти человек.
"От гиппопотама, например, от 500 человек до трёх тысяч каждый год. Даже безобидные олени — от них погибает больше сотни человек в год из-за столкновений с автомобилями. Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год", — пояснил Мухаметов в беседе с РИА "Новости".
На побережье Чёрного моря водится небольшая акула, которая называется катран, но она не особо опасна, добавил эксперт. Самое большее, что может эта акула, — откусить палец, и то если совать ей его в пасть. В аномально жаркие периоды лета акулы подплывают к берегу в районе Владивостока, но такое бывает "очень редко". Поэтому, чтобы в российских водах стать жертвой акулы, нужно очень постараться.
Напомним, 8 июня на пляже популярного курорта в Египте акула утащила туриста под воду. Акула напала на купавшуюся пару у берегов отеля Dream Beach, однако девушка смогла спастись, а мужчина — нет. Как рассказала одна из туристок, сначала акула откусила 23-летнему россиянину Владимиру Попову ногу, а потом утащила его полностью под воду. Акулу-убийцу в результате выловили, но купаться на этом пляже запрещено, так как кровь может привлечь новых хищниц.
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