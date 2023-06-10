Комаров для России назвали большей угрозой, чем акулы

В российских водах практически невозможно стать жертвой нападения акулы, гораздо большую опасность несёт комар, который переносит различные заболевания. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

По данным учёных-исследователей, ежегодно в результате нападения акул погибает около десяти человек.

"От гиппопотама, например, от 500 человек до трёх тысяч каждый год. Даже безобидные олени — от них погибает больше сотни человек в год из-за столкновений с автомобилями. Самое опасное животное, наверное, — это комар, который переносит заболевания. Там вообще до миллиона человеческих жертв в год", — пояснил Мухаметов в беседе с РИА "Новости".