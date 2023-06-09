Новая разработка российских учёных поможет отпугивать акул на расстоянии
Физик Огневский рассказал о новом устройстве для поражения акул "ударной волной"
Российские учёные разработали устройство, способное отпугивать акул узконаправленным ударом. Подробнее об изобретении рассказал в беседе с "Газетой.ru" генеральный директор НПО "Ударно-волновые технологии" Алексей Огневский.
"Эта технология имеет много общего с приборами для ударно-волновой терапии, которая применяется для лечения болезней опорно-двигательного аппарата. Простыми словами, в устройстве установлена магнитная катушка и прикреплённая к ней мембрана, способная "ударить" воду, в результате чего возникает "ударная волна". Эту волну можно сфокусировать в узкий луч, способный распространяться на десятки метров. Устройство имеет размер два метра на половину, не считая источника питания на берегу", — рассказал физик.
Огневский уточнил, что современные сонары (гидролокаторы) позволяют идентифицировать водных животных и определять их положение с точностью до нескольких сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы устройство сработало по цели.
В основе идеи лежит использование нелинейного звука — физического явления, воздействие которого похоже на взрыв. Энергия такого луча выделяется на границе сред с разными свойствами, а в случае акулы — между печенью животного и остальными органами. Такое воздействие отпугнёт хищника, а более мощный луч теоретически может даже убить его.
На данный момент учёные создали прототип оружия, сам же излучатель нелинейного звука в будущем может стоить около 10–12 миллионов рублей.
Лайф напоминает, накануне на пляже популярного курорта в Египте акула утащила туриста под воду. Хищник напал на купавшуюся пару у берегов отеля Dream Beach, но девушка смогла выплыть, а мужчина — нет. По словам одной из туристок, сначала акула откусила 23-летнему россиянину Владимиру Попову ногу, а потом унесла его полностью под воду. Акулу-убийцу в результате выловили, но купаться там запрещено: кровь может привлечь новых хищниц.
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