Новая разработка российских учёных поможет отпугивать акул на расстоянии

Российские учёные разработали устройство, способное отпугивать акул узконаправленным ударом. Подробнее об изобретении рассказал в беседе с "Газетой.ru" генеральный директор НПО "Ударно-волновые технологии" Алексей Огневский.

"Эта технология имеет много общего с приборами для ударно-волновой терапии, которая применяется для лечения болезней опорно-двигательного аппарата. Простыми словами, в устройстве установлена магнитная катушка и прикреплённая к ней мембрана, способная "ударить" воду, в результате чего возникает "ударная волна". Эту волну можно сфокусировать в узкий луч, способный распространяться на десятки метров. Устройство имеет размер два метра на половину, не считая источника питания на берегу", — рассказал физик.

Огневский уточнил, что современные сонары (гидролокаторы) позволяют идентифицировать водных животных и определять их положение с точностью до нескольких сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы устройство сработало по цели.

В основе идеи лежит использование нелинейного звука — физического явления, воздействие которого похоже на взрыв. Энергия такого луча выделяется на границе сред с разными свойствами, а в случае акулы — между печенью животного и остальными органами. Такое воздействие отпугнёт хищника, а более мощный луч теоретически может даже убить его.