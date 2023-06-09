"Прирождённые убийцы": Спасатель заявил, что способов спастись от акулы не существует

Акулы — это прирождённые убийцы, они совершенно неразборчивы, поэтому от морского хищника, если он выбрал вас своей целью, не существует никакого спасения. Об этом заявил заслуженный спасатель России Александр Гофштейн, комментируя в разговоре с телеканалом "360" вчерашнее нападение на россиянина в египетской Хургаде.

По словам эксперта, все способы для отпугивания акул, которые когда-либо применялись, на практике не работали. Гофштейн пояснил, что отпугивать рыб пытались даже с помощью специального порошка ядовитого цвета, который якобы мог нарушить её ориентирование. Также пловцам в местах скопления акул советовали брать дубинку и бить ею хищника по носу. Теоретически это можно сделать, уточнил Гофштейн: если перед вами чучело животного и всё происходит в комнате, а не в открытом море.