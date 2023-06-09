"Прирождённые убийцы": Спасатель заявил, что способов спастись от акулы не существует
Спасатель Гофштейн — о трагедии в Хургаде: От акулы спастись невозможно
Акулы — это прирождённые убийцы, они совершенно неразборчивы, поэтому от морского хищника, если он выбрал вас своей целью, не существует никакого спасения. Об этом заявил заслуженный спасатель России Александр Гофштейн, комментируя в разговоре с телеканалом "360" вчерашнее нападение на россиянина в египетской Хургаде.
По словам эксперта, все способы для отпугивания акул, которые когда-либо применялись, на практике не работали. Гофштейн пояснил, что отпугивать рыб пытались даже с помощью специального порошка ядовитого цвета, который якобы мог нарушить её ориентирование. Также пловцам в местах скопления акул советовали брать дубинку и бить ею хищника по носу. Теоретически это можно сделать, уточнил Гофштейн: если перед вами чучело животного и всё происходит в комнате, а не в открытом море.
"Но под водой у акулы преимущества в скорости и мощи", — заключил специалист.
Лайф напоминает, что накануне на пляже популярного курорта в Египте акула утащила туриста под воду. Хищник напал на купавшуюся пару у берегов отеля Dream Beach, но девушка смогла выплыть, а мужчина — нет. По словам одной из туристок, сначала акула откусила 23-летнему россиянину Владимиру Попову ногу, а потом утащила его под воду. Акулу-убийцу в результате выловили, а власти Египта временно запретили купаться на участке побережья, где произошла трагедия.
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