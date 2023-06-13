Из желудка убившей россиянина акулы достали его голову, грудь и руки

По данным издания, изначально учёные планировали изучить хищницу на предмет агрессивного поведения, а затем выпустить на волю. Однако, когда они забирали акулу у выловивших её рыбаков, она была уже мертва. Из желудка морского чудовища извлекли тело и голову погибшего 23-летнего россиянина. После этого тушу акулы-людоеда уже передали в Институт морских наук и заповедников Красного моря, где по решению египетских властей её уже начали бальзамировать.