Из желудка убившей россиянина акулы достали его голову, грудь и руки
Cairo24: Убившую россиянина в Хургаде акулу мумифицируют и выставят в музее
Египетские власти решили мумифицировать и выставить в музее акулу, которая растерзала российского туриста в Хургаде, сообщает местный портал Cairo24.
По данным издания, изначально учёные планировали изучить хищницу на предмет агрессивного поведения, а затем выпустить на волю. Однако, когда они забирали акулу у выловивших её рыбаков, она была уже мертва. Из желудка морского чудовища извлекли тело и голову погибшего 23-летнего россиянина. После этого тушу акулы-людоеда уже передали в Институт морских наук и заповедников Красного моря, где по решению египетских властей её уже начали бальзамировать.
Напомним, 8 июня акула убила туриста из РФ в египетском курортном городе Хургада. Сначала хищная рыба откусила 23-летнему россиянину ногу, а потом утащила его под воду. Страшный инцидент случился прямо на глазах у отца молодого мужчины. Агрессивную хищницу позже выловили, а купаться в море в том месте временно запретили.
Кадр из видео Telegram / SHOT