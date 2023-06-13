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13 июня, 12:07

Из желудка убившей россиянина акулы достали его голову, грудь и руки

Cairo24: Убившую россиянина в Хургаде акулу мумифицируют и выставят в музее

Египетские власти решили мумифицировать и выставить в музее акулу, которая растерзала российского туриста в Хургаде, сообщает местный портал Cairo24.

По данным издания, изначально учёные планировали изучить хищницу на предмет агрессивного поведения, а затем выпустить на волю. Однако, когда они забирали акулу у выловивших её рыбаков, она была уже мертва. Из желудка морского чудовища извлекли тело и голову погибшего 23-летнего россиянина. После этого тушу акулы-людоеда уже передали в Институт морских наук и заповедников Красного моря, где по решению египетских властей её уже начали бальзамировать.

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Напомним, 8 июня акула убила туриста из РФ в египетском курортном городе Хургада. Сначала хищная рыба откусила 23-летнему россиянину ногу, а потом утащила его под воду. Страшный инцидент случился прямо на глазах у отца молодого мужчины. Агрессивную хищницу позже выловили, а купаться в море в том месте временно запретили.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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