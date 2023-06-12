В Балтийском море нашли рыбу, которая кусает купальщиков

Инвазивный для Балтийского моря вид рыб — солнечный окунь (Centrarchus macropterus) — обнаружен у берегов Финляндии. Как сообщает телерадиокомпания YLE, этот морской обитатель может запросто покусать человека, если тот, например, случайно проплывёт около нерестилища.

"Если вы случайно проплывёте рядом с нерестилищем, солнечный окунь обязательно укусит вас. К счастью, у него нет больших зубов, но он может пощипывать", — отметил представитель Финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.