В Балтийском море нашли рыбу, которая кусает купальщиков
YLE: У берегов Финляндии заметили окуня, который способен кусать людей
Солнечный окунь. Фото © Wikipedia / Вадим де Голь
Инвазивный для Балтийского моря вид рыб — солнечный окунь (Centrarchus macropterus) — обнаружен у берегов Финляндии. Как сообщает телерадиокомпания YLE, этот морской обитатель может запросто покусать человека, если тот, например, случайно проплывёт около нерестилища.
"Если вы случайно проплывёте рядом с нерестилищем, солнечный окунь обязательно укусит вас. К счастью, у него нет больших зубов, но он может пощипывать", — отметил представитель Финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.
По данным местных журналистов, пока рыба была замечена только в районе Турку. В Институте природных ресурсов Финляндии считают, что инвазивные виды рыб были намеренно завезены на юго-запад страны. Чтобы вовремя предпринять необходимые меры, местных жителей призвали сообщать о случаях обнаружения кусачих окуней.
Ранее Лайф сообщал, что 8 июня на пляже Хургады в Египте акула напала на туриста. Им оказался 23-летний россиянин Владимир Попов, которому хищник сначала откусил ногу, после чего утащил на дно. Гражданин РФ погиб, находившаяся рядом с ним девушка смогла выплыть на берег. Позже акулу поймали и передали на обследование. Власти страны запретили купаться на этом участке побережья.