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12 июня, 13:51

В Балтийском море нашли рыбу, которая кусает купальщиков

YLE: У берегов Финляндии заметили окуня, который способен кусать людей

<p>Солнечный окунь. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Вадим де Голь</a></p>

Солнечный окунь. Фото © Wikipedia / Вадим де Голь

Инвазивный для Балтийского моря вид рыб — солнечный окунь (Centrarchus macropterus) — обнаружен у берегов Финляндии. Как сообщает телерадиокомпания YLE, этот морской обитатель может запросто покусать человека, если тот, например, случайно проплывёт около нерестилища.

"Если вы случайно проплывёте рядом с нерестилищем, солнечный окунь обязательно укусит вас. К счастью, у него нет больших зубов, но он может пощипывать", — отметил представитель Финской ассоциации рыбаков-фрилансеров Юха Ояхарью.

По данным местных журналистов, пока рыба была замечена только в районе Турку. В Институте природных ресурсов Финляндии считают, что инвазивные виды рыб были намеренно завезены на юго-запад страны. Чтобы вовремя предпринять необходимые меры, местных жителей призвали сообщать о случаях обнаружения кусачих окуней.

АТОР: Отказов от туров в Египет после нападения акулы не наблюдается

АТОР: Отказов от туров в Египет после нападения акулы не наблюдается

Ранее Лайф сообщал, что 8 июня на пляже Хургады в Египте акула напала на туриста. Им оказался 23-летний россиянин Владимир Попов, которому хищник сначала откусил ногу, после чего утащил на дно. Гражданин РФ погиб, находившаяся рядом с ним девушка смогла выплыть на берег. Позже акулу поймали и передали на обследование. Власти страны запретили купаться на этом участке побережья.

Наталья Исакова
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