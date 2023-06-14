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14 июня, 10:45

"Нечеловеческие крики": Соседи раскрыли подробности поножовщины в Южном Бутове

В Москве госпитализировали мужчину, который ранил жену и упал с 6 этажа

<p>48-летний Андрей, который порезал жену и дочь и грозился покончить с собой. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/52758" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

48-летний Андрей, который порезал жену и дочь и грозился покончить с собой. Обложка © Telegram / SHOT

Мужчиной, который порезал жену и дочь и грозился покончить с собой, оказался 48-летний Андрей Д. Его госпитализировали после падения с шестого этажа, сообщает SHOT.

Место ЧП, где 48-летний мужчина порезал жену и дочь и упал с 6-го этажа. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали соседи, семья переехала в дом относительно недавно, около месяца назад. При этом во время сегодняшней ссоры их слышал весь двор. По словам местных, когда мужчина сидел на балконе, он кричал, что из детдома и больше не хочет жить. Приехавшие полицейские три часа пытались до него добраться, однако тот упал вниз. В результате мужчина выжил.

"С травмами различной степени тяжести он госпитализирован", — уточнили в "МВД МЕДИА".

В тяжёлом состоянии его доставили в Коммунарку. Также госпитализированы были и пострадавшие женщина с девушкой. В настоящее время жизни мамы и 19-летней дочки ничего не угрожает. По данному факту начата проверка.

В Новой Москве рабочий зарезал депутата из ХМАО и едва не убил его жену

В Новой Москве рабочий зарезал депутата из ХМАО и едва не убил его жену

Напомним, инцидент произошёл сегодня на улице Южнобутовская на юго-западе Москвы. Мужчина ранил супругу с 19-летней дочерью, после чего забаррикадировался в квартире. Он никого не впускал внутрь и угрожал свести счёты с жизнью.

Николь Вербер
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