"Нечеловеческие крики": Соседи раскрыли подробности поножовщины в Южном Бутове
В Москве госпитализировали мужчину, который ранил жену и упал с 6 этажа
48-летний Андрей, который порезал жену и дочь и грозился покончить с собой. Обложка © Telegram / SHOT
Мужчиной, который порезал жену и дочь и грозился покончить с собой, оказался 48-летний Андрей Д. Его госпитализировали после падения с шестого этажа, сообщает SHOT.
Место ЧП, где 48-летний мужчина порезал жену и дочь и упал с 6-го этажа. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказали соседи, семья переехала в дом относительно недавно, около месяца назад. При этом во время сегодняшней ссоры их слышал весь двор. По словам местных, когда мужчина сидел на балконе, он кричал, что из детдома и больше не хочет жить. Приехавшие полицейские три часа пытались до него добраться, однако тот упал вниз. В результате мужчина выжил.
"С травмами различной степени тяжести он госпитализирован", — уточнили в "МВД МЕДИА".
В тяжёлом состоянии его доставили в Коммунарку. Также госпитализированы были и пострадавшие женщина с девушкой. В настоящее время жизни мамы и 19-летней дочки ничего не угрожает. По данному факту начата проверка.
Напомним, инцидент произошёл сегодня на улице Южнобутовская на юго-западе Москвы. Мужчина ранил супругу с 19-летней дочерью, после чего забаррикадировался в квартире. Он никого не впускал внутрь и угрожал свести счёты с жизнью.