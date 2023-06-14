"Нечеловеческие крики": Соседи раскрыли подробности поножовщины в Южном Бутове

Мужчиной, который порезал жену и дочь и грозился покончить с собой, оказался 48-летний Андрей Д. Его госпитализировали после падения с шестого этажа, сообщает SHOT.

Место ЧП, где 48-летний мужчина порезал жену и дочь и упал с 6-го этажа. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали соседи, семья переехала в дом относительно недавно, около месяца назад. При этом во время сегодняшней ссоры их слышал весь двор. По словам местных, когда мужчина сидел на балконе, он кричал, что из детдома и больше не хочет жить. Приехавшие полицейские три часа пытались до него добраться, однако тот упал вниз. В результате мужчина выжил.

"С травмами различной степени тяжести он госпитализирован", — уточнили в "МВД МЕДИА".

В тяжёлом состоянии его доставили в Коммунарку. Также госпитализированы были и пострадавшие женщина с девушкой. В настоящее время жизни мамы и 19-летней дочки ничего не угрожает. По данному факту начата проверка.