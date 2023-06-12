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12 июня, 10:08

В Новой Москве рабочий зарезал депутата из ХМАО и едва не убил его жену

Тело депутата из ХМАО обнаружили в подвале дома в Новой Москве

<p>Депутат Александр Колодич. Обложка © <a href="https://er.ru/person/207431b9-02f2-48da-86ad-8c627a09dd0a" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> "Единой России"</p>

Депутат Александр Колодич. Обложка © Сайт "Единой России"

В Новой Москве правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мужчины, тело которого было найдено в подвале. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибшим является депутат из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Александр Колодич.

По данным столичной прокуратуры, изрезанное ножом тело 58-летнего мужчины обнаружили в подвале частного дома утром 12 июня. Его жена, которую преступник ударил ножом, чудом выжила. Женщину доставили в больницу с ножевыми ранениями.

"По предварительной информации, телесные повреждения супругам нанёс рабочий, помогавший им в уходе за приусадебным участком", говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленника уже задержали, им оказался 36-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщается на сайте "Единая Россия", Александр Колодич был депутатом думы ХМАО.

  • Место гибели депутата. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Место гибели депутата. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Место гибели депутата. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Место гибели депутата. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Место гибели депутата. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Место гибели депутата. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Место гибели депутата. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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