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14 июня, 08:36

В Москве мужчина порезал жену и дочь, закрылся в квартире и пригрозил покончить с собой

SHOT: Москвич ранил жену с дочерью и закрылся в квартире, угрожая убить себя

Мужчина набросился с ножом на жену с дочерью на юго-западе Москвы. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, всё произошло квартире в Южном Бутове. Ранив супругу и ребёнка, москвич забаррикадировался в квартире и заявил, что намерен покончить с собой. Он высунулся с балкона и свесил ноги. На месте работают экстренные службы. Они пытаются вскрыть дверь и спасти мужчину.

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Ранее Лайф рассказывал, как в московской клинике уролог с ножом напал на хирурга. Причиной потасовки стал кабинет, который специалисты так и не смогли между собой поделить. В итоге ссора переросла в поножовщину — уролог взялся за холодное оружие и отрезал оппоненту указательный палец.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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