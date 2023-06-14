В Москве мужчина порезал жену и дочь, закрылся в квартире и пригрозил покончить с собой

Мужчина набросился с ножом на жену с дочерью на юго-западе Москвы. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, всё произошло квартире в Южном Бутове. Ранив супругу и ребёнка, москвич забаррикадировался в квартире и заявил, что намерен покончить с собой. Он высунулся с балкона и свесил ноги. На месте работают экстренные службы. Они пытаются вскрыть дверь и спасти мужчину.