В Москве уролог напал с ножом на хирурга из-за споров по поводу кабинета

В один из рабочих дней к 46-летнему хирургу в кабинет зашёл 40-летний уролог, который привёл пациента и стал делать ему перевязку. Шокированный коллега сделал замечание, так как сам в этот момент проводил приём, однако тот начал грубить. Через пару дней утром уролог подстерёг врача у клиники на Коктебельской улице. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, затем уролог достал нож, порезал коллеге указательный палец и убежал. В итоге пострадавший хирург обратился в полицию, там начали проверку.