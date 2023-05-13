Трое подростков избили жителя Волгограда из-за замечания
В Волгограде полицейские вычислили подростков, избивших мужчину в магазине
Трое молодых людей избили жителя Волгограда в магазине. Сотрудники полиции установили личности преступников в кратчайшие сроки, сообщил телеграм-канал "МВД медиа".
Инцидент случился накануне утром. Трое подростков стали конфликтовать с продавцами, из-за чего 34-летний посетитель сделал им замечание. В ответ на это ребята возле выхода стали наносить мужчине удары руками, ногами и строительной киянкой, а затем скрылись. Пострадавшему позднее помогли врачи.
"На основании собранных сотрудниками полиции материалов следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй... "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.
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