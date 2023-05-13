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13 мая, 12:31

Трое подростков избили жителя Волгограда из-за замечания

В Волгограде полицейские вычислили подростков, избивших мужчину в магазине

Трое молодых людей избили жителя Волгограда в магазине. Сотрудники полиции установили личности преступников в кратчайшие сроки, сообщил телеграм-канал "МВД медиа".

Инцидент случился накануне утром. Трое подростков стали конфликтовать с продавцами, из-за чего 34-летний посетитель сделал им замечание. В ответ на это ребята возле выхода стали наносить мужчине удары руками, ногами и строительной киянкой, а затем скрылись. Пострадавшему позднее помогли врачи.

"На основании собранных сотрудниками полиции материалов следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй... "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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