Бывший зек порезал экс-футболиста в ресторане в Петербурге, пострадавший в реанимации

Бывший заключённый ударил ножом экс-футболиста в ресторане "Хочу харчо" на Садовой улице в Санкт-Петербурге. В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента.

Поножовщина в ресторане в Петербурге. Видео © LIFE

По нашей информации, ранним утром 21 мая 38-летний неоднократно судимый безработный Ават вместе с приятелем громко ругались матом за столиком. Это не понравилось 24-летнему бывшему вратарю в юниорских лигах, который отдыхал рядом. Парень сделал замечание, после чего началась перепалка, а затем драка. В ходе потасовки Ават порезал оппонента. Экс-вратаря госпитализировали в реанимацию Мариинской больницы в тяжёлом состоянии. У него проникающие колото-резаные раны груди и плеча, а также гиповолемический шок.

Ават и его приятель задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".