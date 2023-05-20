Под Саратовом отец избил 12-летнюю дочь и 14-летнего подростка

В Саратовской области мужчина избил 14-летнего подростка и свою несовершеннолетнюю дочь. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Инцидент произошёл в доме в селе Старицком Энгельсского района. 43-летний мужчина в ходе конфликта избил подростка, а также 12-летнюю дочь. Мальчик получил тяжкий вред здоровью. Пострадавших доставили в больницу.

Мужчину уже задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По факту избиения несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.