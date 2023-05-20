Под Саратовом отец избил 12-летнюю дочь и 14-летнего подростка
В Саратовской области мужчина жестоко избил 14-летнего подростка и свою дочь
В Саратовской области мужчина избил 14-летнего подростка и свою несовершеннолетнюю дочь. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
Инцидент произошёл в доме в селе Старицком Энгельсского района. 43-летний мужчина в ходе конфликта избил подростка, а также 12-летнюю дочь. Мальчик получил тяжкий вред здоровью. Пострадавших доставили в больницу.
Мужчину уже задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По факту избиения несовершеннолетних возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф писал, что подростка госпитализировали после массовой драки школьников на Кубани. Парню едва не проломили череп в неравной потасовке.